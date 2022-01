Under 17, poker a Palermo

Una vittoria ed un pareggio per Under 17 e Under 15 del Bari nella trasferta di Palermo di questo fine settimana.

La formazione Under 17 di Paolo Lanera si impone con un perentorio 4-1 sebbene in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo e infila la 9a vittoria in stagione. Pareggio per l’Under 15 grazie ad una doppietta di Di Mola.

Campionato Nazionale Under 17, Girone F, 9a giornata

Palermo-Bari 1-4

Marcatori: 23’ Patierno (B), 34’ Gusmai (B), 45’ Lorusso (B), 60’ Rana (B), 90’ Dimitri (P)

Campionato Nazionale Under 15, Girone F, 9a giornata

Palermo-Bari 2-2

Marcatori: 30’ Di Mola (B), 31’ Vaccaro (P), 50’ Di Mola (B), 60’ Visconti (P)