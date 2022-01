Redivivo Citro: "Scelgo ancora il Bari"

Uni spezzone di partita ieri contro il Catania per tornare a respirare l'aria del calcio vero. Nicola Citro, chiamato in causa da mister Mignani durante il match pareggiato dal Bari contro gli etnei, è intervenuto stamattina alla radio ufficiale dei biancorossi: “Non è stata la nostra migliore partita - riconosce – . Un’altra squadra, sotto di 3-1 avrebbe mollato. Noi, invece, ci abbiamo messo tutta la voglia di riprenderla e abbiamo dimostrato di essere forti”.

La festa per i due gol di Antenucci valsi i 200 e 201 gol in carriera tra i prof. Citro sul compagno: “Mirco è un giocatore fantastico e gli voglio un mondo di bene. Lo ammiro molto e lo osservo molto in allenamento. Come gioca la palla e per il senso del gol, ce ne sono pochi come lui”. Come Antenucci, colpisce anche la verve di altri giocatori. Vedi Cheddira: “Quella è la nostra forza. E cioè chi entra si mette a disposizione e da il massimo. Siamo una rosa importante e questo deve essere il minimo. Io sono stato felice di aver giocato. Non accadeva da tanto. La società sa quello che penso. Ho cercato di dare il massimo anche se le gambe non andavano al top. Ho cercato di dare il mio contributo. Mi metto a disposizione e vorrei continuare l’avventura col Bari. Vorrei rimanere e Polito non mi ha mai detto di andare via. la volontà è di continuare col Bari”.