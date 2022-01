Mallamo sorride lo stesso: "Punto che fa morale"

Di sicuro, il più positivo e propositivo dei biancorossi nella sfida contro il Catania, Alessandro Mallamo si è districato alla grande sia nel ruolo di play basso (alternandosi ad un poco brillante Di Gennaro) che di mezzala: "Ci abbiamo messo comunque il cuore - le sue parole in conferenza stampa - e alla fine il calcio è fatto di episodi. Gli errori ci sono stati, è evidente e bisognerà migliorare. Possiamo tenere in mano la partita molto meglio per le qualità che abbiamo. Non è stata una partita giocata così male, il Catania ci ha punito solo su nostri errori e non ha fatto tanto altro".

"Non giocare per un mese ha influito - aggiunge - però anche il Catania è stato fermo e non può essere un alibi. Nel secondo tempo abbiamo tirato fuori qualcosa in più cercando di pareggiarla e anche vincerla. Averla recuperata, sul piano morale è fondamentale e ti aiuta ad affrontare la partita successiva con più carica. Botta? Non so cosa si sia fatto". Domani, l'argentino eseguirà gli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio al ginocchio sinistro.