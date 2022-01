Bari, i probabili undici contro il Catania

Scocca l'ora di Davide Di Gennaro, al quale Michele Mignani quasi certamente oggi pomeriggio consegnerà le chiavi del centrocampo biancorosso per scardinare il Catania nella sfida di questo pomeriggio (17.30) al San Nicola. L'esperto calciatore di origini milanesi prenderà il posto di play basso lasciato scoperto dallo squalificato Maita. Assenti anche Scavone (sempre per squalifica) e Bianco (problemi muscolari), le scelte di Mignani si riducono a D'Errico e Mallamo per completare i tre nella zona nevralgica del campo. Davanti ci sarà Botta, alle spalle delle due punte che dovrebbero essere Antenucci e uno tra Paponi e Cheddira. Mentre Simeri, Citro e Marras partono in secondo piano.

In difesa, da valutare le condizioni fisiche di Di Cesare. Il capitano è tornato abile e e arruolato dopo gli oltre due mesi di stop per l'infortunio al ginocchio, ma potrebbe non avere tutti i minuti gara nelle gambe. Mignani potrebbe riservargli uno spezzone di partita in corso d'opera optando per Gigliotti e Terranova come scelte iniziali al centro della difesa. Sugli esterni, Mazzotta e Pucino sembrano favoriti su Ricci e Belli.