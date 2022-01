Bari, col Catania riecco Di Cesare

E' di 3 a 1 il rapporto tra indisponibili e redivivi nel Bari che domani affronterà il Catania al San Nicola per la 23ma giornata di C. Dopo gli squalificati Maita e Scavone, a centrocampo mister Mignani perde anche un'altra pedina perché nella rifinitura odierna si è fermato Bianco per un affaticamento muscolare. In compenso, il tecnico potrà di nuovo contare sulla disponibilità di Valerio Di Cesare che riassapora il gusto della convocazione dopo due mesi e mezzo dall'intervento al ginocchio.

Questo, quindi, l'elenco dei 22 disponibli per la sfida agli etnei:

Portieri: 1.FRATTALI, 13.POLVERINO, 22.PLITKO

Difensori: 3.GIGLIOTTI, 5.CELIENTO, 6.DI CESARE, 23.MAZZOTTA, 24.BELLI, 25.PUCINO, 26.TERRANOVA, 31.RICCI

Centrocampisti: 14.D'ERRICO, 20.LOLLO, 21.DI GENNARO, 99.MALLAMO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 10.BOTTA, 11.CHEDDIRA, 18.CITRO, 30.MARRAS, 88.PAPONI