Bari, al lavoro con De Laurentiis

Poco più di 48 ore e poi sarà di nuovo campionato per il Bari di mister Mignani che - in archivio la pausa natalizia ed i rinvii delle gare per via del Covid - domenica tornerà in campo per ospitare il Catania al San Nicola (ore 17.30, arbitra Mario Cascone di Nocera Inferiore).

Questa la nota della società giunta poco fa in redazione: "Questo pomeriggio, sotto una pioggia a tratti torrenziale, la squadra si è allenata sul terreno dell'Antistadio davanti allo sguardo attento del presidente Luigi De Laurentiis che ha seguito la seduta insieme al DS Polito. Dopo un prologo in sala video, una volta in campo il gruppo si è dedicato a circuiti di mobilità articolare, serie di torelli di riscaldamento, corposa parte tattica a tutto campo e, in chiusura, lavoro specifico su conclusioni a rete".

Per domani è in programma una seduta di rifinitura pre gara. Sempre domani, sabato 22 gennaio, alle ore 10:00 nella sala conferenze dello stadio San Nicola è in programma la conferenza stampa pre partita di mister Mignani.