Bari, meno tre al Catania

Mancano appena tre giorni al ritorno del Bari in campo dopo un mese di sosta del campionato per il Natale e i rinvii causa Covid. Domenica si gioca al San Nicola contro il Catania.

“Questo pomeriggio – si legge sul portale ufficiale – mister Mignani e i suoi ragazzi si sono allenati sul terreno dello stadio San Nicola: riscaldamento a secco, circuiti di mobilità articolare, esercitazioni tattiche e chiusura dedicata alla consueta sfida a ranghi misti su porzione di campo chiusa in parità grazie ai gol di Cheddira per i casaccati e Antenucci per i blu”.

Per domani è in programma una singola seduta di allenamento.