Baby biancorossi, weekend di ripresa

In archivio la lunghissima sosta natalizia, si rivedono le principali formazioni giovanili del Bari di nuovo in campo nel prossimo fine settimana.

Sabato tocca alla Primavera di mister Valeriano Loseto che ospita a Bitritto la Virtus Francavilla. Le formazioni Under 17 (1a in classifica con 8 vittorie su 8 incontri disputati) e Under 15 (2a a 5 lunghezze dalla capolista Palermo) saranno di scena domenica a Palermo.

Il programma completo:

Primavera 3 ‘D. Berretti’ – 3a g. rit. Girone C

Bari-Virtus Francavilla

Sabato 22.01.22, ore 14:30

Campo Comunale ‘F. Scirea’, Bitritto (BA)

NB: accesso contingentato, obbligatorio il green pass rafforzato.

Under 17 9a g. Gruppo F

Palermo-Bari

Domenica 23.01.22, ore 13:00

Centro sportivo ‘Natale’ – Palermo

Under 15 9a g. Gruppo F

Palermo-Bari

Domenica 23.01.22, ore 11:00

Centro sportivo ‘Natale’ – Palermo.