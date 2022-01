Bari, il report di oggi

Secondo allenamento settimanale per il Bari di mister Mignani in vista della ripresa del campionato fissata per domenica 23 gennaio quando è in programma la sfida contro il Catania guidato da mister Francesco Baldini.

Il comunicato della società: "Questo pomeriggio, sotto un timido sole, il gruppo biancorosso si è allenato sul terreno dell'Antistadio aprendo i lavori con il classico riscaldamento a secco ad intensità crescente; la parte centrale della seduta è stata dedicata ad esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate alle conclusioni a rete, mentre in chiusura sfida a ranghi decisi in favore dei blù da un destro potente di Simeri da posizione defilata. Alcuni elementi della rosa non hanno preso parte alla partitella finale a scopo precauzionale".

Per domani è in programma una singola seduta di allenamento e la conferenza stampa delle 12.30 con Emanuele Terranova.

Fonte Ssc Bari