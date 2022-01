Bari, oggi al lavoro all'antistadio

Graduale ritorno alla normalità per il Bari che domenica prossima al San Nicola ospiterà il Catania dopo la pausa natalizia e i rinvii dettati dai numerosi casi di positività al Covid tra i tesserati di lega Pro. Situazione rientrata tra i biancorossi dopo alcuni casi verificatisi nei giorni scorsi.

“Questo pomeriggio – si legge nel comunicato ufficiale della società – il gruppo biancorosso si è allenato sul terreno dell’Antistadio: dopo il classico riscaldamento a secco, spazio ad esercitazioni tecniche individuali e di gruppo alternate a lavoro atletico su medie e brevi distanze; in chiusura due mini tempi di sfida a ranghi misti su porzione di campo aperta dalla rete in bello stile di Marras. Aggregati per la seduta odierna i giovani della Primavera Lambiase e Sapri”.

Per domani è in programma una singola seduta.