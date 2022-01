Cheddira scalpita: "Abbiamo fame e voglia di tornare in campo"

L’attaccante biancorosso Walid Cheddira è intervenuto questa mattina in una lunghissima chiacchierata con i colleghi di radio Bari: “Non è facile restare senza partite - dice - . Ci stiamo allenando intensamente, cercando di trovare stimoli e motivazioni. Per fortuna siamo rientrati tutti, abbiamo fame e voglia di tornare in campo”.

“Io a Bari sto bene – prosegue – poi decideranno con il Parma la soluzione migliore. Sono soddisfatto al momento della mia stagione. Chiaro che con il tempo e le partite posso migliorare da tutti i punti di vista, ma penso di aver fatto un buon girone di andata”.

Sulle scelte di mister Mignani: “So che in allenamento devo dare il 100% per convincere il mister a schierarmi dall’inizio. Se così non è, si accetta la scelta e si resta sul pezzo per aiutare la squadra. Abbiamo un obiettivo troppo importante e dobbiamo raggiungerlo. Partita più bella? Scelgo quella con la Turris. A livello personale invece la prima al San Nicola contro il Monterosi”.

Obiettivo 2022: “Continuare così e non mollare mai. Abbiamo un obiettivo da centrare. Bari è una città fantastica, si avverte il calore della gente. Questa è una piazza che merita categorie superiori”.

Sul prossimo avversario di domenica prossima: “Il Catania è una squadra tosta e difficile da affrontare. Non dobbiamo pensare alla situazione che stanno vivendo, ma restare concentrati e sul pezzo. Partire subito a mille. Abbiamo una rosa ampia e possiamo affrontare il mese di febbraio con fiducia. Spero di andare in doppia cifra. Ne ho fatti tre di gol al momento, proverò a migliorarmi”.