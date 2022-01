Bari, la ripresa verso la normalità

Ritorno alla ordinaria amministrazione nello spogliatoio biancorosso. Domani, infatti, partirà una settimana tipo per il Bari di Mignani che domenica prossima 23 gennaio (17.30, San Nicola) ospiterà il Catania come primo atto ufficiale alla ripresa dopo i rinvii legati al Covid e dopo un mese di distanza dalla vittoria interna sul Potenza.

Positività al Covid che nei giorni scorsi ha interessato alcuni giocatori baresi ma che da due giorni risultano ormai del tutto ristabiliti e quindi disponibili a lavorare col gruppo agli ordini di Mignani.

In archivio i festeggiamenti per i 114 anni di storia, il ds Polito è impegnato sul fronte calciomercato.dove, tuttavia, non traspaiono novità significative. Non decollano le trattative che vedono Como e Vicenza interessate a Marras, il Pordenone ad Andreoni, la Viterbese a Semenzato e il Renate a Citro. Ferme le situazioni legate a Lollo, Simeri, Belli e Di Gennaro.