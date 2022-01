Tovalieri per i 114 anni del Bari: "Parte meravigliosa della mia vita"

In auto con quasi ottomila euro in contanti, in casa sei chili di droga: due giovani arrestati

I Carabinieri della Stazione di Bari Japigia hanno arrestato in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente due giovani baresi di 26 e 25 anni, entrambi censurati, trovati in possesso di 6 kg circa di droga. Ieri pomeriggio, i militari, impegnati nel controllo