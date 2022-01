Regalia fa gli auguri al Bari: "Polito e Mignani le carte vincenti"

Una vita da dirigente dell'As Bari targata Matarrese, Carlo Regalia ha speso parole positive nei confronti del suo ex Bari che domani festeggerà 114 anni: “Sono contento che il Bari stia disputando un grande campionato – il commento dell87enne dirigente varesino alla radio ufficiale biancorossa – . Dei miei anni a Bari, porto una grande soddisfazione. Quando, cioè, arrivai c’era tanto scetticismo nei miei confronti. Poi, col lavoro, la gente si è ricreduta ed è stata per me una grande vittoria. Non conosco Polito, ma gli faccio i complimenti perché senza chiacchiere ha messo su una squadra che esprime un calcio molto intelligente. Mignani? I risultati gli danno ragione. Si è imposto subito e bisogna fargli i complimenti”.