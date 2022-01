Bari, l'allenamento di oggi con un orecchio al calciomercato e uno ai casi Covid

A metà strada fra il costante monitoraggio dei casi Covid all'interno dello spogliatoio ed i movimenti di calciomercato sotto traccia (Semenzato è a un passo dal Taranto), il Bari di mister Mignani continua ad allenarsi in vista del rientro in campo fissato al momento per domenica 23 gennaio al San Nicola contro il Catania.

“Questo pomeriggio – il comunicato ufficiale della società giunto poco fa alla nostra redazione – il gruppo biancorosso si è allenato sul terreno dell’Antistadio: dopo il classico riscaldamento a secco, spazio ad esercitazioni tecniche alternate a lavoro metabolico con chiusura dedicata a partitelle a tema su porzione di campo".

Nei giorni scorsi i componenti del gruppo squadra in possesso dei requisiti idonei hanno completato il ciclo vaccinale previsto. Ad oggi, restano 4 i positivi dopo la negativizzazione di un ulteriore calciatore della prima squadra.

Per domani è in programma una singola seduta di allenamento.