Il Museo del Bari, parte oggi il viaggio nel tempo

Il grande giorno è arrivato. Tifosi e popolo biancorosso non dovranno più aspettare per ammirare le 114 maglie messe in vetrina nella Sala Murat. Il conto alla rovescia termina oggi alle ore 11 quando sarà ufficialmente inaugurata la mostra de Il Museo del Bari, iniziativa realizzata col patrocinio del Comune e del Municipio 1 e con la partecipazione - tra gli altri - della Ssc Bari del presidente De Laurentiis. L'appuntamento sarà rinnovato anche nelle giornate di domani e sabato, sempre con ingresso libero ma a partire dalle ore 10.

"Uno splendido regalo ai tifosi biancorossi", recitano gli organizzatori che di sicuro rendono onore alla città e ai colori della sua squadra di calcio dando la possibilità di ammirare gran parte delle maglie che hanno scritto la storia di una dei più gloriosi sodalizi calcistici dell'Italia meridionale.

La proposta non si limiterà alla mostra delle maglie, ma permetterà di incontrare tanti ospiti ed ex calciatori e di partecipare attivamente alle diverse attività benefiche che saranno presentate nel corso di questi tre giorni. Un appuntamento da non perdere, per emozionarsi ad occhi aperti viaggiando nel tempo di una lunghissima storia d'amore.