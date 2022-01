Bari, Stasi in prestito al Bitonto

Nuovo hub vaccinale nel Barese: da domani attivo centro a Modugno

La Puglia è la prima regione in Italia per la copertura vaccinale anticovid della fascia pediatrica 5-11 anni. In Puglia il 27. 4% dei bambini ha ricevuto la dose pediatrica, contro una media italiana del 15. 1%. Il 47% dei pugliesi vaccinabili ha ricevuto la III dose (+4%