Bari, nel mirino l'ex Iocolano

Il nome nuovo del mercato biancorosso coincide con quello di Simone Iocolano (32 anni lo scorso ottobre). Centrocampista offensivo e attaccante, il calciatore piemontese è attualemente nei ruoli del Lecco del ds barese Fracchiolla ed ha orbitato in precedenza nel Monza. Dettaglio significante che - come riporta l'edizione odierna di Tuttomercatoweb - lascerebbe supporre le buone basi e probabilmente la migliore riuscuta della trattativa che riporterebbe nel capoluogo pugliese il giocatore già col Bari nell'ultima stagione di B pre fallimento del 2017/18. Di sicuro, quello di Iocolano rappresenterebbe un profilo di alto lignaggio per la formazione di Mignani.

Valutazioni sono in corso e per il buon esito dell'operazione molto dipenderà dalla volontà del Bari e di uno tra Simeri e Citro di interrompere i rapporti. Sul secondo, si legge sulle pagine odierne de il Quotidiano di Puglia - sono piombate Renate e Cesena (terze nel girone A e nel girone B di Lega Pro), intenzionate a sferrare il colpo decisivo per assicurarsi le prestazioni dell'ex frusinate.