Bari, oggi la ripresa nella palestra del San Nicola

Mentre il ds Polito lavora sotto traccia in sede di calciomercato, restano da risolvere alcune situazioni di calciatori positivi da poche ore al Covid. Questo il quadro generale del Bari che ha ripreso la preparazione nella giornata odierna dopo la domenica di riposo concessa da mister Mignani. Non ci sono partite ufficiali imminenti da preparare, considerato che - al momento - il prossimo match in calendario si giocherà il 23 gennaio contro il Catania. Nel frattempo, Polito sta avviando i contatti col procuratore di Simeri per comprendere quale possa essere la posizione dell'attaccante in chiave futura. Nelle ultime ore, sono rimbalzati anche i nomi in uscita di Marras e Di Gennaro. Ma rassicurazioni sul conto dei calciatori attualemnte in rosa sono arrivate questa mattina direttamente dalla voce del mister nel corso di una intervista rilasciata alla radio uffciale. In ogni caso, le antenne del mercato restano sempre dritte perché sorprese e colpi di scena posso nascondersi sempre dietro l'angolo.

A causa dell'abbondanente pioggia, lo staff tecnico ha preerito far lavorare il gruppo nei locali palestra del San Nicola. Dpo una prima parte dedicata alla mobilità articolare ed al potenzialmente muscolare, la squadra si è dedicata ad azioni di trasformazione ed esercitazioni di tecnica individuale. "Il programma allenamenti - la nota ufficiale del club - prevede sino al fine settimana singole sedute di allenamento giornaliere".