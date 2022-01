Mercato Bari, le possibili mosse di Polito

La cresta del gallo potrebbe trasformarsi in un "ciao" di arriverderci tra Simone Simeri ed il Bari. Quello dell'attaccante biancorosso, quest'anno quattro gol in 14 presenze, è il nome più gettonato tra i tesserati del club di De Launrentiis il cui prossimo destino potrebbe essere slegato dalla Puglia. Da domani in poi, pare possa essere il giorno giusto perché il procuratore della punta napoletana incontri il ds del Bari Ciro Polito per decidere del futuro di Simeri.

Per il Corriere del Mezzogiorno, Simeri - insieme a Lollo, Semenzato e Citro - sarebbe tra i calciatori in uscita dopo l’ufficialità del passaggio di De Risio al Pescara giunta nella giornata di ieri. A questi seguiranno almeno due elementi in entrata che – secondo lo stesso quotidiano – saranno un attaccante ed un centrocampista. Un altro innesto - almeno a leggere le pagine odierne di Repubblica - sarà in difesa. Reparto dove Valerio Di Cesare potrebbe rientrare in anticipo rispetto ai tempi di recupero (tre mesi) successivi all'infortunio. Capitolo a parte per Davide De Gennaro. Secondo la Gazzetta dello Sport, sembrerebbe che il Cesena lo rivoglia in bianconero se il Bari lo mettesse nella lista dei partenti. Per il trequartista si tratterebbe di un ritorno in Romagna dopo la discreta esperienza dell’anno scorso.