Ufficiale Bari: De Risio in prestito al Pescara

Ora è ufficiale. Il centrocampista Carlo De Risio lascia Bari per il Pescara. Reintegrato nel corso della stagione dopo una prima esclusione, De Risio si accasa temporaneamente in Abruzzo dal suo estimatore Auteri: “SSC Bari – la nota della società – rende noto di aver trovato l’accordo con la Delfino Pescara 1936 per la cessione, a titolo temporaneo e sino al termine della stagione, delle prestazioni sportive del centrocampista classe ’91 Carlo De Risio”. De Risio saluta la Puglia dopo 30 presenze e zero gol in due stagioni.