Serie C, rinviate le gare del 16 gennaio

Come anticipato ieri dalla nostra redazione, poco è arrivata l'ufficialità del rinvio delle gare di Lega Pro inizialmente programmate per il giorno 16 gennaio. Provvedimento adottato in seguito al numero cerscente di calciatori contagiati dal Covid 19 nel corso di questi giorni tra tutti i club di serie C.

"La Lega Pro - fa sapere anche il Bari - considerato il permanere delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto il posticipo anche della 3ª giornata di ritorno del Campionato Serie C 2021/2022 al 22-23-24 febbraio 2022, anziché 16 gennaio 2022".

Il ritorno in campo dei biancorossi è dunque al momento fissato per il 23 gennaio, 4ª giornata del girone di ritorno, Bari-Catania.

Il programma aggiornato dei biancorossi:

23a Giornata

BARI-CATANIA

Domenica 23.01.22, ore 17:30

24a Giornata

PAGANESE-BARI

Domenica 30.01.22, ore 17:30

Rec. 21a Giornata

MONTEROSI-BARI

Mercoledì 02.02.22, ore 18:00

25a Giornata

BARI-MESSINA

Domenica 06.02.22, ore 17:30

26a Giornata

MONOPOLI-BARI

Sabato 12.01.22, ore 17:30

27a Giornata

TURRIS-BARI

Martedì 15.02.22, ore 18:00

28a Giornata

BARI-CAMPOBASSO

Sabato 19.02.22, ore 17:30

Rec. 22a Giornata

BARI-AZ PICERNO

Martedì 22.02.22, ore 21:00

questo il comunicato ufficiale della Lega Pro: https://www.lega-pro.com/com/2122-158DIV.pdf