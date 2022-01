Ghirelli: "Verso rinvio gare del 16 gennaio"

Si va verso il rinvio delle gare di lega Pro del 16 gennaio. Ad anticiparlo in una intervista telefonica Anda è stato poche ore fa il presidente di C Francesco Ghirelli.

La decisione, che arriverà ufficialmente domani 7 gennaio, dipende dal crescente numero di contagiati al Covid tra i calciatori. Il numero aggiornato a poco fa parla di circa 300 tesserati positivi. Numero destinato purtroppo a salire nelle prossime ore secondo l'andamento statistico in corso: “La salute – ha detto Ghirelli – è un bene primario e noi come calcio dobbiamo ragionare da sistema. Domani – ha concluso – parlerò con il consiglio direttivo e deciderò in base ai dati aggiornati, ma la tendenza mi pare chiara”.