Petruzzelli: "Il San Nicola sta tornando alla sua bellezza"

L'assessore comunale allo sport Pietro Petruzzelli a 360 gradi sui lavori legati agli impianti sportivi del calcio e del rugby della città di Bari. Lo ha fatto con un post ufficiale sul proprio profilo social: "Lo Stadio San Nicola torna alla sua bellezza - dice - .

Tutti i seggiolini diventeranno biancorossi, anche quelli delle Curve e della parte inferiore della Tribuna ovest.

I due vecchi tabelloni luminosi, ormai inutilizzati, verranno sostituiti con uno nuovo in curva sud e l'impianto di illuminazione sarà interamente con luci a led.

Inoltre verranno ripristinati i 26 petali di copertura degli spalti spazzati dal vento o logorati dall'uso in questi anni.

In questi giorni abbiamo concluso le gare d'appalto e ora stiamo verificando la documentazione amministrativa delle imprese che si sono aggiudicati i lavori.

Un intervento importante che permetterà al San Nicola di ritornare alla sua bellezza originale e di ottenere l'omologazione per il campionato di serie B e quindi farci trovare pronti".

Ma non c'e' solo il San Nicola: "Il 10 gennaio - continua Petruzzelli - riprendiamo i lavori allo stadio del rugby e del football americano di Catino, in questi giorni approveremo il capitolato del concorso di progettazione per la riqualificazione della vasca esterna da 50 metri delle piscine comunali e arriveranno in città altri playground e attrezzi ginnici in tutti i quartieri.

Naturalmente c'è tanto da fare ma ci stiamo impegnando da un lato per realizzare spazi destinati allo sport diffuso nei parchi e negli spazi pubblici e dall'altro nel riqualificare gli impianti sportivi della nostra città".