D'Urbano: «Questo Bari, top per serietà e professionalità»

Tra contagi Covid ed uno stato di allerta costante, il Bari è tornato ad allenarsi da tre giorni dopo la pausa natalizia. L'ufficio stampa condivide un intervento di un membro di spicco dello staff tecnico come Giorgio D'Urbano: "La squadra è finalmente tornata al lavoro; in questa prima parte in maniera individuale fino a che non avremo la possibilità di lavorare in sicurezza in modalità collettiva. Durante la pausa i ragazzi non hanno smesso di allenarsi, seguendo un programma dettagliato che gli abbiamo consegnato assieme ad attrezzi ed elastici per lavorare sulla forza. Attraverso un’applicazione abbiamo potuto seguire il lavoro metabolico svolto. Alla ripresa stiamo focalizzando l'attenzione sull'aspetto metabolico e di forza; poi, gradualmente, torneremo ai carichi di una settimana tipo. Per impegno e professionalità questa è una della migliori squadre che abbia mai allenato. Siamo rimasti in contatto continuo con i ragazzi che si sono dimostrati dei veri professionisti, impeccabili. Ora si apre un nuovo campionato, con tutte le incognite che ne derivano, ma noi facciamo fede sul lavoro e sull’ottima risposta e partecipazione del gruppo. Le incognite ci sono sempre, ma impegno e lavoro sono delle certezze per noi, anche nel girone di ritorno. Aspettare per rivedere lo stato di forma visto nel finale dell'anno? Me lo aspetto da subito".