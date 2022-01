Bari, il report del lavoro odierno

Questo il report dell’allenamento odierno del Bari: “Quest’oggi doppia seduta sul terreno dell’Antistadio con mattina dedicata a circuiti di forza, con successiva trasformazione, tutto svolto in campo, e pomeriggio dedicato al lavoro atletico e alla tecnica individuale. Intanto nuovo ciclo di test per il gruppo squadra e con ripresa dei lavori fissata per martedì prossimo”.