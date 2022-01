Antenucci, parole al miele per Polito: "Presenza costante e importante"

Mirco Antenucci intercettato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Così l’attaccante molisano sul direttore sportivo del Bari Ciro Polito: “Ha avuto le idee chiare sin da subito, una presenza costante, importante per noi. Lui è come lo vedi, trasparente, come piace a me”.

Poi alcuni riferimenti al passato. Dalla precedente esperienza alla Spal al rapporto con l’ex allenatore Zenga: “Con la Spal – le parole di Antenucci – è stato amore a prima vista. La parentesi calcistica più importante. Zenga mi fece esordire a 23 anni in A. Lo ricordo con grande affetto”. La chiosa sui tifosi: “Sono l’essenza del calcio, l’emozione in più”.