Allarme Covid: il 3 gennaio summit Lnd Puglia per decidere come procedere

Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione in8 poco fa dall’ufficio stampa della Lnd Puglia per fare luce sulla ripresa dell'attività agonistica in rapporto alla nuova ondata di contagi Covid:

“Il Presidente del Comitato Regionale Puglia LND, considerato l’evolversi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha convocato una riunione straordinaria di Consiglio Direttivo per lunedì 3 gennaio 2022, alle ore 18.00, al fine di valutare la possibilità di adottare eventuali provvedimenti sul proseguo dell’attività dilettantistica e giovanile di carattere regionale e provinciale. Fra le ipotesi, c’è anche quella di far slittare la ripresa dei campionati dilettantistici e giovanili maschili e femminili, in via cautelativa e precauzionale, sia a livello regionale che provinciale.

Questa soluzione non implicherebbe la sospensione degli allenamenti collettivi, che potranno continuare a svolgersi regolarmente salvo sopraggiunte disposizioni governative. Con un prossimo Comunicato Ufficiale saranno resi noti tutti i provvedimenti disposti dalla riunione di Consiglio Direttivo programmata dal Presidente Tisci per lunedì, rigorosamente in modalità on-line”.