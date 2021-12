Il Covid manda in tilt la C: la Lega riscrive le date dei match

Lega Pro in tilt a causa dell'alto numero di calciatori risultati positivi al Covid nei vari club alla ripresa degli allenamenti odierni. Nella stanza dei bottoni della serie C stanno per questo riprogrammando il calendario delle prime giornate del girone di ritorno (si consulti il Comunicato ufficiale in coda a questo servizio). Al momento, non rientrano nella ridefinizione la terza e la quarta giornata. Questa la programmazione che riguarderà il Bari di Mignani:

Domenica 30 gennaio alle ore 17.30 (quinta giornata): Paganese-Bari; Mercoledì 2 febbraio alle ore 18 (seconda giornata): Monterosi-Bari; Domenica 6 febbraio alle ore 17.30 (sesta giornata): Bari-Messina. Seguiranno aggiornamenti.

https://www.lega-pro.com/com/2122-156DIV.pdf