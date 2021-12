Bari, domani si torna a correre al San Nicola

Ultimo giorno di riposo natalizio per i calciatori e lo staff del Bari che domani – 31 dicembre – torneranno ad allenarsi in gruppo al San Nicola per iniziare la preparazione in vista del match della seconda giornata del girone di ritorno in programma il 9 gennaio in casa del Monterosi. Prima di cominciare, tutti i tesserati saranno sottoposto a tampone di controllo per verificare lo stato di negatività al Covid.

Alla trasferta di Viterbo non parteciperanno Mattia Maita e Manuel Scavone, squalificati per un turno. Nel Monterosi Tuscia mancherà per lo stesso motivo Francesco Verde. Ben otto i biancorossi in diffida: Bianco, Celiento, D’Errico, Di Cesare, Frattali, Pucino, Ricci ed il rientrante Terranova.