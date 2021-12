Bari, Polito e un mercato invernale alle porte

Non uno stravolgimento, ma semplici operazioni di puntellamento. Questo è il lavoro che nelle prossime ore interesserà il direttore sportivo del Bari. Ciro Polito pare già avere le idee chiare su quelli che - almeno in fatto di ruoli - saranno i due / tre puntelli che andranno ulteriormente a potenziare la rosa più forte del girone C di Lega Pro. L'organico a disposizione di Mignani non ha rivali sia sul piano tecnico che umano e, per questo, non merita di essere smembrato né tantomeno rivoluzionato.

Ciò non toglie che dei piccoli interventi si prospettano all'orizzonte. Il primo tassello in arrivo (il mercato invernale si inagura il prossimo 3 gennaio) sarà quasi sicuramente un difensore centrale. Ruolo lasciato numericamente orfano da Valerio Di Cesare che nonostante il costante lavoro di recupero - non sarà disponibile prima di marzo. Tanto più che l'idea di adattare in quella posizione il centrocampista Carlo De Risio sembra praticamente tramontata alla luce dell'imminente accordo tra il calciatore abruzzese ed il Pescara del suo mentore Auteri. Legato al Bari sino a giugno 2022, De Risio andrebbe a Pescara con la formula del prestito secco. Altrove, lo seguiranno a ruota i tre compagni fuori rosa: il centrocampista Francesco Bolzoni, il terzino Daniele Semenzato (lo cerca il Catanzaro di Vivarini) e l'esterno Cristian Andreoni.

In entrata, pare avviata da giorni la trattativa che porterebbe l'ascolano Mirko Eramo in biancorosso. Il duttile centrocampista di Acquaviva delle Fonti (classe '89) è praticamente chiuso e quindi potrebbe ritagliarsi a Bari (tornerebbe dopo dopo 14 anni) uno spazio per contribuire alla promozione in B della sua ex squadra.

Suggestiva la pista che porta invece al capocannoniere del girone C di Lega Pro Luca Moro (21 anni il prossimo 25 gennaio). La punta centrale - con 18 gol (8 rigori) in 17 partite - gioca a Catania in prestito dal Padova. Il suo approdo in biancorosso richiederebbe tuttavia il "sacrificio" di un attaccante attualmente in rosa.