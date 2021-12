Di Cesare, di corsa verso il rientro

Un video pubblicato su Instagram dal fisioterapista del Bari Francesco Cosentino corredato dal messaggio “Non si molla nulla”: questa la bella notizia rivolta ai tifosi biancorossi in riferimento al capitano Valerio Di Cesare.

Vittima di un infortunio al ginocchio nel derby perso sul campo della Virtus Francavilla lo scorso 24 ottobre, il 38enne difensore centrale del Bari è stato sottoposto ad intervento chirurgico lo scorso 2 novembre. Adesso, fatti salvi gli interventi sul mercato del ds Polito che molto probabilmente andrà a rinforzare proprio la linea centrale della difesa, è scattato il count down per rivederlo in campo. Rientro al momento circoscritto agli allenamenti che Di Cesare sta effettuando in questi giorni di feste natalizie e che prossimamente, forse già a fine febbraio, si tradurranno in partite ufficiali.