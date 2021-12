Bari, giorni di meritato di riposo dopo la grande scalata al vertice

Clima di rompete le righe in casa Ssc Bari. Il gruppo targato Mignani-Polito si sta godendo in queste ore il meritato riposo per le feste natalizie. La prima parte di stagione, conclusa mercoledì sera con la vittoria della prima giornata di ritorno al San Nicola per 2-0 sul Potenza (reti su rigore di Antenucci e D'Errico), va in archivio nel migliore modo possibile per i galletti del club di De Laurentiis. La squadra è prima nella classifica del girone C con 44 punti all'attivo, frutto di 13 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte per 35 gol fatti e 15 subiti. Un ruolino di marcia importante che vede i biancorossi pugliesi a più sette sul Monopoli secondo e con margini ancora più ampi rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere - sulla carta - le principali antagoniste per la lotta al vertice come Avellino, Palermo e Catanzaro.

Al netto di questi risultati, il gruppo è alle prese con la pausa invernale e le festività natalizie in famiglia, momento perfetto per recuperare energie fisiche e mentali. Nulla tuttavia è lasciato al caso perché, come anticipava D'Errico nella conferenza stampa di mercoledì notte, ogni calciatore seguirà un programma quotidiano di lavoro predisposto dallo staff. Allenamenti che saranno monitorati grazie ai dati gps.

La ripresa al San Nicola è fissata per venerdì 31 dicembre. Si comincerà con un nuovo ciclo di tamponi e test sierologici, dunque allenamenti individuali fino ai risultati degli stessi, quindi, verificata la situazione, il ritorno al lavoro di gruppo in vista del primo impegno del '22 fissato per il 9 gennaio a Viterbo contro il Monterosi Tuscia.