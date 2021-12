Mignani euforico: " Bravi ragazzi, vittoria strameritata"

Michele Mignani compassato ma intimamente euforico dopo il successo sul Potenza: “Siamo contenti e oggi abbiamo fatto davvero una grande partita. Mi è piaciuto molto anche il primo tempo, contro una squadra di grande fisicità Lo abbiamo fatto con pazienza e continuità. Nella ripresa, l’espulsione ci ha caricato di più e si vedeva subito che la squadra voglia di vincere. Sapevo sarebbe stata difficile, ma faccio i complimenti ai ragazzi. Tutti in crescita. Tutti bravissimi. Ho visto la mentalità giusta, la cosa più importante da custodire con lo spirito di squadra e di sacrificio”.

Antenucci cede il rigore a D’Errico rinunciando al suo possibile duecentesimo gol in carriera: “Di lui abbiamo detto tanto, ha fatto tantissimo, giocando persino da terzino in alcuni momenti. E’ il giocatore che ha più curriculum e si vede”. L’ingresso di Cheddira: “L’ho inserito per aprire spazi e dare fastidio. E’ entrato con la voglia giusta e anche a lui vanno fatti i complimenti. Si è fatto trovare pronto”.

“Non posso non nascondere che sono contento del percorso generale e della crescita dell’ultimo periodo. Il mio è un mestieraccio e basta poco perché il vento giri dall’altra parte. Spero solo che i nostri risultati siano frutto del lavoro. Abbiamo davanti la nostra strada e non guardo la classifica. Dobbiamo solo fare più punti possibili e sudare la maglietta. Mercato? Polito è molto attento a tutto. Con molta calma faremo delle valutazioni. Mi discpiacerebbe se qualcuno non fosse contento. Ragioneremo con calma”.

Gli auguri di Mignani alla piazza: “Faccio tanti auguri di buon Natale ai tifosi del Bari ai quali speriamo di dare altre gioie”.