Bari, la probabile formazione anti Potenza

Le certezze, o quasi certezze, di Mignani si riversano dalla cintola in su. Il centrocampo e l'attacco del Bari che stasera ospiterà il Potenza non dovrebbero subire scossoni rispetto alle ultime uscite dei biancorossi. Mallamo, Maita e D'Errico costuituiscono delle garanzie. Stesso discorso per Botta, con l'argentino pronto a giostrare dietro le punte che saranno Antenucci e uno tra Paponi e Cheddira. Diverso il quadro della difesa. La squalfiica di Terranova (al rientro del 10 gennaio, comunque in diffida come altri suoi 8 compagni) potrebbe imporre qualche variazione nell'assetto iniziale. I centrali di ruolo dono Celienti e Gigliotti. Ma nel ruolo possono adattarsi anche Belli, Pucino e Mazzotta. Se così non fosse, questi ultimi due occuperebbero il loro consueto posto da terzini.

La probabile formazione: Frattali; Pucino, Celiento, Gigliotti, Mazzotta; Mallamo, Maita, D'Errico; Botta; Antenucci, Paponi (Cheddira).