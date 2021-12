Bari già in campo per il rompete le righe del 2021

In mattinata il Bari si è inizialmente intrattenuto in sala video per analizzare il pareggio di Palermo. Sono seguiti due distinti gruppi di lavoro con tabelle differenti: chi ha giocato dal primo minuto nella gara di ieri si è dedicato a lavoro atletico di scarico tra palestra, campo e crioterapia, il resto del gruppo, dopo una intensa attivazione muscolare, ha lavorato su esercitazioni tecniche, mini partitelle su campo ridotto e lavoro specifico sulle conclusioni a rete.

Per domani prevista seduta di rifinitura pomeridiana, quindi il gruppo raggiungerà la sede del suo ritiro. Alle 13.15 la conferenza pre gara di Mignani.

Oggi pomeriggio capitan Di Cesare, Daniele Paponi, Francesco Belli, Manuel Marras e Andrea D’Errico si sono trasformati in dei “Babbo Natale” speciali e hanno fatto visita ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.

Accolti tra stupore e sorrisi da parte di bambini e operatori sanitari, i giocatori biancorossi hanno consegnato pacchi regalo nei reparti di Pediatria, Ortopedia pediatrica e Chirurgia. E a qualche piccolo calciatore in erba hanno lasciato anche autografi e piccoli consigli su come fare goal. Ad accompagnarli il direttore di presidio Livio Melpignano e il dottor Antonio Colella.