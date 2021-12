Frattali: "Stiamo bene e ci divertiamo. Nel ritorno, faremo di più"

Un'altra prova molto positiva per Gigi Frattali che anche a Palermo ha dimostrato di attraversare un momento importante. Il portiere è intervenuto a caldo a fine partita: "Venire qui contro la seconda in classifica e giocarcela in dieci - dice Frattali - credo ci faccia ben sperare per il futuro. Abbiamo provato a vincere anche in dieci e questo dimostra la nostra forza. Io sto bene e mi diverto. Per me è più facile pensare solo a parare, con una squadra fortissima. Così è facile dimostrare il proprio valore".

Una considerazione sul girone di andata: "Possiamo fare ancora meglio. Ma considerando come siamo partiti, essere primi a più sette sulla seconda è tanta roba. Abbiamo buttato dei punti per strada, ma il bicchiere è mezzo pieno. Speriamo di fare ancora di più. Ci tenevamo a fare punti a Palermo che non mi ricordo nemmeno quante parate ho fatto. Ero in trance agonistica". "Abbiamo dimostrato la nostra forza e non pensiamo alla prova dell'arbitro. Siamo tutti giocatori forti e ci divertiamo in campo e fuori. Possiamo migliorare ancora", la chiusura di Frattali.