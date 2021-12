Bari (in dieci) tutto cuore: lo 0-0 di Palermo è come una vittoria

Palermo-Bari 0-0

PALERMO (3-4-1-2): Pelagotti, Lancini, Marconi, Perrotta (20' st Accardi), Buttaro, Crivello (1' st Odjer), De Rose (42' st Corona), Dall'Oglio, Silipo (25' st Floriano), Soleri (25' st Fella), Brunori. A disp. Massolo, Peretti, Mauthe. All. Filippi.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta; Mallamo (32' st Scavone), Maita, D'Errico (32' st Bianco); Botta (32' st Cheddira); Antenucci, Paponi (44' pt Gigliotti). A disp. Polverino, Gigliotti, Simeri, Citro, De Risio, Lollo, Di Gennaro, Belli, Ricci. All. Mignani.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

NOTE: 41' pt espulso Terranova per fallo da ultimo uomo; Spettatori circa 10.249. Presenti 50 tifosi del Bari. Rec. 3' pt e 5' st.

PALERMO - Cuore, qualità e carattere sono le armi che il Bari mette in campo per fermare il Palermo sullo 0-0. Tanto basta per mantenere i siciliani a meno otto in classifica e consolidare il primato indiscusso in classifica.

Mignani si affida allo zoccolo duro dei titolari delle ultime partite. E' un primo tempo letteralmente dominato dal Bari.

Al 2', un tentativo aereo di Antenucci è neutralizzato da Pelagotti. Al 10', Paponi fallisce il gol dell'1-0 sciupando un'occasionissima su svarione difensivo di Marconi. Ancora e sempre Bari. Al 21', un tiro di D'Errico dalla distanza incontra l'opposizione di Pelagotti che devia in corner. In mezzo al campo, giganteggiano Maita, Botta, Mallamo e D'Errico. E' un Bari di personalità. Ennesima chance per il Bari. Al 33', una conclusione col destro di Antenucci termina di poco sul fondo. La situazione cambia al 41'. Terranova rimedia il cartellino rosso per un fallo da ultimo uomo su Soleri dal limite dell'area e per un tocco col braccio in caduta. Mignani toglie Paponi e inserisce Gigliotti.

La ripresa comincia con un cambio nel Palermo (Odjer per Crivello) ed un intervento provvidenziale di Frattali su Soleri (2'). Il Bari replica con una discesa di D'Errico, trenta metri palla al piedi e tocco al centro nell'area piccola. Mallamo non ci arriva.

Mignani vede un Bari stanco. Al 32', forse in ritardo, entrano Scavone per Mallamo, Bianco per D'Errico e Cheddira per Botta. Un centrocampo più lento, ma fisicamente più robusto. Al 38', uno straordinario Frattali nega il gol a Brunori. Al 43', Scavone manca la marcatura su azione propiziata da Antenucci e Cheddira e spedita in angolo da Pelagotti. Colossale la palla gol al 44' con Celiento che spedisce alto di testa su cross di Pucino. L'occasione che suona come recriminazione al termine di un match in cui - ai punti - i biancorossi avrebbero meritato di più. Ma va bene lo stesso. Per chiudere il 2021 in bellezza, appuntamento posticipato a mercoledì sera al San Nicola contro il Potenza.