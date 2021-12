Il Bari apre ai tifosi: mini abbonamento per le prime 9 partite del 2022

Regalo di Natale per i tifosi del Bari che da domani 17 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 potranno acquistare il mini abbonamento su tutti i canali di vendita per le prime 9 partite del 2022.

Inizio vendita: ore 10:00 di venerdì 17 dicembre 2021

Chiusura vendita: ore 23:59 di sabato 15 gennaio 2022

• online sul sito sport.ticketone.it

• tutti i punti vendita del circuito TicketOne.

• biglietterie SSC Bari (porta 1 e Official Store).

NOTA: La selezione del posto su pianta si può effettuare sia online, sia nei punti vendita.

Per sottoscrivere i mini abbonamenti è obbligatorio essere in possesso della SSC Bari Fan Card.

Al momento dell'acquisto, il mini abbonamento verrà caricato direttamente sulla SSC Bari Fan Card e il tifoso per entrare allo stadio dovrà semplicemente inserire il codice a barre della tessera (fisica o provvisoria) nel lettore ottico del tornello. Coloro che caricheranno il mini-abbonamento sulla tessera provvisoria, una volta ritirata la tessera fisica troveranno il titolo d'ingresso già caricato su quest'ultima.

SI PRECISA CHE IL MINI ABBONAMENTO PARTIRÀ DALLA SECONDA GARA CASALINGA DEL GIRONE DI RITORNO (Bari-Picerno, domenica 16 gennaio 2022, ore 17:30) E CHE QUINDI NON È COMPRESA LA GARA BARI-POTENZA.

Si ricorda che gli abbonamenti e/o miniabbonamenti possono essere pagati ESCLUSIVAMENTE con strumenti elettronici di pagamento (carte di credito o di debito). Non è possibile effettuare pagamenti in contanti.

COSTI:

Curva Nord

• Intero: 84,00€ + 2,00 dir. ag.

• Ridotto*: 75,00€ + 2,00€ dir. ag.

Tribuna est

• Intero: 109,00€ + 2,00€ dir. ag.

• Ridotto*: 95,00€ + 2,00€ dir. ag.

Tribuna Ovest

• Intero: 179,00€ + 2,00€ dir. ag.

• Ridotto*: 155,00€ + 2,00€ dir. ag.

Tribuna d'Onore

• Intero: 239,00€ + 2,00€ dir. ag.

La tariffa ridotta è destinata a donne, under14 e over65.

Per conoscere il costo dei biglietti di una singola partita per la s.s. 2021/22

BIGLIETTERIE SSC BARI

Official Store Cavour (corso Cavour 173, Bari)

• da lunedì a sabato: 9:00-13:00 e 16:30-20:30

• venerdì 24 dicembre: 9:00-17:00

CHIUSO nei giorni 19-25-26 dicembre 2021 e 01-02-06-09 gennaio 2022

Official Store Stadium (porta 1, stadio San Nicola)

• lunedì 20 e martedì 21 dicembre: 10:30-16:30

• mercoledì 22 dicembre: 20:00-23:15 (solo vendita merchandise)

• giovedì 23 e venerdì 24 dicembre: 10:30-16:30

Porta 1 - stadio San Nicola

• lunedì 20 e martedì 21 dicembre: 10:30-16:30 (per vendita abbonamenti, biglietti, consegna tessere FAN CARD, rilascio Omaggio Under 14 ove previsti, presentazione denunce furto/smarrimento)

• mercoledì 22 dicembre: CHIUSA

• giovedì 23 e venerdì 24 dicembre: 10:30-16:30