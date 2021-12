Bari, Citro show nella sfida a ranghi misti di oggi

Giornata intensa per i biancorossi che domenica faranno visita al Palermo per l'ultima di andata del girone C di Lega Pro. "Prima di scendere in campo e dare il via al lavoro giornaliero - il comunicato ufficiale del club - il gruppo squadra si è intrattenuto in sala video per la parte teorica. A seguire, dopo la prima parte dedicata al riscaldamento muscolare, parte centrale impostata su esercitazioni tattiche a tutto campo. In chiusura sfida a ranghi misti su metà campo aperta dalla perla di Nicola Citro, un esterno sinistro al volo che ha strappato applausi a tutti i compagni. Tabella di lavoro personalizzata sviluppata tra palestra e fisioterapia per Manuel Marras".

Intanto il nuovo ciclo di tamponi a cui si è sottoposto ieri il gruppo squadra ha dato esito negativo per tutti i tesserati.

Per domani prevista una sigola seduta di lavoro. Alle 13.15 la conferenza stampa di mister Mignani alla vigilia della partenza per Palermo.