Pink Calcio Bari, sfida alla Juventus per la Coppa Italia

E' quasi tutto pronto per l'incontro clou che domenica 19 dicembre, ore 11.30, vedrà all'opera la squadra femminile delle Pink calcio Bari contro la Juventus, ultima partita ufficiale del 2021 in programma allo Stadio Veneziani di Monopoli valevole per la Coppa Italia femminile.

I biglietti per la gara sono disponibili presso tutti i punti vendita Ciao Tickets, on line al link https://www.ciaotickets.com/biglietti/pink-bari-juventus oppure direttamente il giorno della gara presso la biglietteria dello stadio di Veneziani in Via Togliatti dalle 9 alle 12.