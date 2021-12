Bari, il report dell'allenamento odierno

Il report della giornata odierna del Bari come sintetizzato dal comunicato ufficiale della società: "La mattinata di lavoro si è aperta in palestra dove due gruppi si sono alternati svolgendo lavori di forza, posturali, di mobilità articolare e core stability; una volta in campo, dopo un intenso riscaldamento a secco, spazio ad esercitazioni tecnico-tattiche ad obiettivi variabili su porzione campo con chiusura dedicata ad una sfida (due mini tempi da 8 minuti ciascuno) sviluppata a tutto campo. Palestra e fisioterapia per Manuel Marras".

A fine seduta nuovo ciclo di tamponi per il gruppo squadra.

Per domani prevista una sigola seduta di lavoro.