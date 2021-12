Bari, primo step verso Palermo

Bari di nuovo al lavoro dopo il 3-1 sul Taranto ed in vista della trasferta di domenica prossima a Palermo che chiuderà il girone di andata del girone C di Lega Pro.

Questo il report della società giunto poco fa alla redazione di Barilive: "La seduta odierna è iniziata in sala video per un'analisi della sfida di domenica scorsa, quindi prima parte del lavoro in campo congiunto dedicata a mobilità articolare ed esercitazioni sul possesso palla (alcuni elementi che hanno giocato dal primo minuti nel derby si sono limitati a lavoro di scarico e fisioterapia); nella parte centrale un gruppo ha lavorato su circuiti tecnici finalizzati alle conclusioni a rete, il resto a lavoro tecnico dedicato. A chiudere la seduta sfida a ranghi misti su porzione di campo. Tabella di lavoro dedicata per Manuel Marras". Per domani prevista una singola seduta di lavoro.