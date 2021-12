Saracinesca Frattali: "Bari, hai la mentalità giusta"

La respinta sul rigore calciato da Saraniti non ha impedito al Bari di subire il gol su ribattuta di Giovinco che è valso al Taranto il gol della bandiera nel 3-1 del derby giocato ieri al San Nicola. Gigi Frattali si sta confermando tra i migliori portieri della Lega Pro. Intercettato dalla radio ufficiale del Bari, il numero uno barese torna sull'incontro di ieri: "Siamo stati bravi a fare subito nostra la partita, con un pressing forte. Sapevamo quanto ci tenevano i tifosi, ma anche noi. Non potevamo permetterci di sbagliare atteggiamento. Sul piano tecnico siamo stati superiori e non c'è stata partita".

Con l'atteggiamento giusto, il Bari ha anche approfittato del passo falso del Palermo secondo: "Sono alcune partite - dice Frattali - che abbiamo questa mentalità tosta. La squadra cresce di settimana in settimana e si sta calando perfettamente nella categoria. Ora ci aspetta un'altra partita difficile, ma se affrontata alla stessa maniera potremo fare bene. La C è un campionato difficile. Per ora, siamo stati bravi ad essere i più costanti. Alla lunga, squadre come Avellino e Catanzaro verranno fuori. Ma noi, essendo continui, arriveremo agli scontri diretti con più punti di vantaggio possibili".

"Sapevo che Pucino calciasse in quella maniera - dice Frattali ripensando al gol su punizione di ieri - . Ha fatto un grandissimo gol e spero ne faccia altri. Non è il solo. Tutti hanno caratteristiche importanti. Io paro i rigori? Li studiamo con dei video insieme a Roberto Maurantonio per capire come calciano gli avversari. Sapevo che Saraniti avrebbe tirato a mezza altezza, alto. Peccato per la ribattuta. Sono un po' sfortunato. Non prendere gol e parare il rigore nel derby sarebbe stato bello. Stiamo facendo tutti un grande campionato".

Domenica si va a Palermo: "Giochiamo sempre per vincere. Non partiamo per il pareggio, per rispetto nostro e dei tifosi. Sarà una partita difficili e uscire non sconfitti sarebbe importante. Ma una vittoria - la conclusione di Frattali - darebbe uno slancio importante per il futuro e un segnale alle avversarie".