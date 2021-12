Cheddira spiega l'arcano: "Si vince grazie al lavoro settimanale"

È subentrato a derby in corso garantendo la solita vivacità e sostanza. Walid Cheddira analizza a caldo il 3-1 sul Taranto: “Bello vedere il Bari lottare e vincere. Nello spogliatoio non pensiamo alla classifica. Diamo il massimo in settimana per toglierci le soddisfazioni per il lavoro che facciamo. Io sto benissimo, cerco di lavorare al massimo per essere tra i titolari. Ma se non succede, nessun problema. Piano piano arriverà il tempo per il gol. Antenucci? Un campione straordinario. Lo dimostra soprattutto in allenamento. In partita lo vediamo tutti”, la chiosa dell’attaccante biancorosso.