Bari, i probabili undici del derby

Contro il Taranto potrebbe essere un Bari molto simile a quello che non perde da quattro giornate a questa parte e che ha raccolto tre vittorie ed un pareggio, quest'ultimo lunedì scorso ad Avellino. A parte l'infortunato Marras, Michele Mignani dispone di un'ampia scelta per la sfida di oggi pomeriggio - ore 17.30 (arbitra Maranesi di Ciampino) valida per la 18ma e penultima giornata del girone C di Lega Pro.

Il tecnico ha riferito in conferenza stampa di non tenere conto dei diffidati che rischiano di saltare l'importante trasferta di Palermo. Ma tant'è. Il Bari dovrebbe giocare con Frattali tra i pali. In difesa Pucino e Mazzotta terzini più Celiento e Terranova centrali. A centrocampo, potrebbe rientrare Scavone accanto a Maita e D'Errico. Ma non si escludono gli inserimenti di Mallamo e Di Gennaro. Botta dietro le punte che, quasi sicuramente, saranno ancora Antenucci e Paponi.

La probabile formazione: Frattali, Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta; Scavone, Maita, D'Errico; Botta; Antenucci, Paponi.