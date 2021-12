Bari, i 24 convocati per la sfida al Taranto

LA PALLA OVALE Rugby Bari: battere il Corato per il primato e per i playoff

Per il primato nel girone pugliese di C e per i playoff: questo l'obiettivo delle Tigri del Rugby Bari che domenica prossima - 12 dicembre - manderanno in archivio la stagione regolamentare ospitando il Rugby Corato al Della Vittoria (start ore 14. 30). La squadra di Scarano,