Cus Bari, l'Under 16 della waterpolo leader a Roma

Giovani cussini della pallanuoto barese in grande spolvero al torneo capitolino svolto presso il Supreme Sport Center di Roma per l'appuntamento “Pallanuoto sotto l’albero” vinto dal team maschile Under16guidato dai tecnici Daniele Di Pasquale e Martino Orsi.

“È stata una competizione di livello alto – le parole Di Pasquale – che ci è servita molto perché avevamo bisogno non solo di giocare ma anche di vincere. Perché la vittoria aumenta nei ragazzi la consapevolezza che quello che stiamo facendo è fatto bene”.

Il torneo si è svolto in due fasi, una prima a girone e una seconda a eliminazione diretta. In gara c’erano l’Acquatempra Certaldo, la Castelli Romani, il CUS Bari, il Dream Sport Scandicci, l’Italica SSD, Libertas Roma Eur, la Roman Sport City e la W&H Stadium Terni. La formazione barese è arrivata prima battendo in finale la Libertas Roma Eur per 6-3 e ha ottenuto anche il riconoscimento del miglior giocatore con il centro boa Simone De Marzo: “Le partite della fase a girone non sono state particolarmente difficili. Ho apprezzato l’atteggiamento dei miei ragazzi per l’approccio alle gare e soprattutto nella finale, una partita speciali alla quale non erano abituati. Sono stati bravi e concentrati, portando avanti i nostri schemi di gioco. Il riconoscimento del miglior giocatore a De Marzo è un’altra bella soddisfazione”. Le migliori premesse in vista del campionato che avrà inizio a gennaio.