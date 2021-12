Bari in tiro per il Taranto

Il diario di bordo del Bari che domenica ospiterà il Taranto: “Prologo in sala video per i biancorossi che, una volta sul terreno dell’Antistadio, hanno sostenuto un intenso riscaldamento a secco seguito da torelli; parte centrale dedicata ad esercitazioni tattiche a tutto campo quindi, in chiusura, lavoro specifico sui calci piazzati e sulle conclusioni a rete. Unico assente Manuel Marras che prosegue nelle sua tabella personalizzata per un problema al ginocchio destro. Intanto il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra, ha dato esito negativo per tutti i tesserati”.

Per domani prevista la seduta di rifinitura pre gara. In mattinata, la conferenza stampa pre gara di Mignani.