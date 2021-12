Bari, la Primavera a Catania e la baby Divittorio in Nazionale

Fine settimana intenso per il settore giovanile della Ssc Bari. In archivio il doppio successo contro Foggia e Potenza, la Primavera di Valeriano Loseto domani giocherà a Catania per la 2a giornata di ritorno. Rinviata a gennaio la doppia sfida di Under 17 e Under 15 contro il Palermo, il weekend vedrà in campo le formazioni femminili Under 17 e Under 12. Buone notizie per l'Under 16 Irene Divittorio (in foto la terza da destra), convocata in Nazionale di categoria per uno stage formativo in programma presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dal 12 al 16 dicembre.

Questo il programma del weekend:

Primavera 3 ‘D. Berretti’ - 11a g. Girone C

Catania-Bari

Sabato 11.12.21, ore 11:30

Torre del Grifo Village, Mascalucia (CT)

Under 17 - 9a g. Girone F

Palermo-Bari

Rinviata al 09.01.22

Under 15 - 9a g. Girone F

Palermo-Bari

Rinviata al 09.01.22

Giovanissimi U15 Regionale - Fase Provinciale (sosta invernale, riparte a gennaio)

Bari (2008) RIPOSO

Bari (2009) RIPOSO

Under 17 Woman

Lecce-Bari

Sabato 11.12.21, ore 18:30

Campo Camunale di Castrignano dei Greci (LE)

Under 12 Woman

Bari-Nick Calcio

Venerdì 10.12.21, ore 17:00

Campo Intesa, Bari

Under 12 Woman

Atletico Bari-Bari

Domenica 12.12.21, ore 10:00

Cittadella dello Sport, Cellammare (BA)